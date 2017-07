Boeing et Fedex sur le prochain ecoDemonstrator

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ce nouvel ecoDemonstrator comportera entre autres un nouvel inverseur de poussée développé par Boeing , lequel devrait permettre d'économiser du carburant, un cockpit en partie réaménagé dans le but d'améliorer les opérations dans et en dehors des aéroports congestionnés. Le Boeing 777 cargo sera également équipé d'éléments réalisés de telle manière qu'ils réduisent le gaspillage de matériaux.

Boeing bénéficera de l'aide de Fedex Express dans le cadre de la prochaine campagne d'essais en vol du nouvel ecoDemonstrator , le cinquième du type, qui sera cette fois-ci basée sur un 777 cargo et qui débutera en 2018.

