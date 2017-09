Boeing et ArianeGroup développent le Rit 2X

Un accord stratégique, signé en juin dernier avec une première commande, a été annoncé lors de la World Satellite Business Week à Paris.

Boeing Space and Missiles Systems et le département Propulsion Orbitale d’ArianeGroup (basé à Lampoldshausen, en Allemagne) ont signé un accord stratégique portant sur le développement commun d'une nouvelle génération de propulseurs ioniques pour satellites. Celle-ci s'appuie sur la technologie RIT (Radiofrequency Ion Thruster) en mode dual d’ArianeGroup, qui dispose d'un mode de forte poussée pour les manœuvres de transfert d’orbite. Une première commande de production de systèmes de propulsion électrique Rit 2X a également été passée. Le sous-système Rit 2X comprend le propulseur lui-même, une unité de traitement extrêmement puissante et un générateur de radiofréquences. Après sa revue préliminaire de conception en 2016, il va prochainement passer sa revue critique de conception.

L'Allemagne et l'Espagne associés.

L’Allemagne et l'Espagne sont associées à ce développement, via le DLR et le Centre espagnol de développement technique et industriel (CDTI), impliqués dans le programme de recherche à long terme de l'ESA Artes (Advanced Research in Telecommunications Systems) destiné à développer les services et les produits liés aux satellites de télécommunications.

« Ce nouveau produit de propulsion électrique étendra la gamme d’ArianeGroup, qui propose déjà des solutions de propulsion satellitaire ultra fiables, et soulignera notre rôle de fournisseur "à guichet unique" pour les éléments propulsifs, les sous-systèmes propulsifs complets et les services de lancement associés, pour les maîtres d’œuvre de satellites dans le monde entier », a déclaré Josef Koecher, responsable des activités Orbital Propulsion d’ArianeGroup.