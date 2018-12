Boeing engrange 80 futures commandes ferme pour le 737 MAX 8

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Boeing vient de dévoiler deux contrats potentiels pour un total de 80 Boeing 737 MAX 8 auxquels s'ajoutent 70 options. Valeur de ces deux contrats à venir : 17,6 Md$, prix catalogue et hors options. La très jeune compagnie aérienne nigériane Green Africa Airways s'est ainsi engagée sur 50 Boeing 737 MAX 8 fermes et pris 50 options. Flydeal, filiale low cost de Saudi Arabian Airlines, prendra 30 Boeing 737 MAX 8 assortis de 20 options. Reste maintenant à savoir si ces engagements se transformeront en contrats fermes d'ici le 31 décembre 2018 venant enrichir le nombre déjà important des ventes réalisées par le constructeur américain depuis le début de l'année ou si leur réalisation sera gardée pour 2019, permettant de bien commencer l'année

