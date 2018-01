Boeing dévoile son CAV

Boeing a dévoilé à son tour son aéronef de transport de charges autonome à motorisation électrique, le CAV.

Boeing a dévoilé son prototype de CAV (Cargo Air Vehicle) de type eVTOL (electric vertical take-off and landing, ou ADAVe, aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique). L'appareil est capable de transporter jusqu'à 225 kg de charge utile et dispose d'une motorisation assurée par huit hélices contrarotatives.

D'une longueur de 4,5 m, de 5,4 m de large avec une hauteur de 1,2 m, le CAV pèse 338 kg et sera utilisé pour tester et faire évoluer l'autonomie des futurs aéronefs. Boeing HorizonX, avec son partenaire Boeing Research & Technology, a mené le développement du prototype du CAV.

L'aéronef a été développé en moins de trois mois par une équipe d'ingénieurs et de techniciens provenant de différents départements de l'avionneur. Les vols d'essais expérimentaux ont été effectués au laboratoire de systèmes autonomes dans le Missouri.