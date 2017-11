Boeing acquiert Aurora Flight Sciences

Boeing est désormais propriétaire d'Aurora Flight Sciences, une société spécialisée dans la conception et la fabrication de drones, qui s'est notamment distinguée dans le cadre de l'étude du futur avion de transport de rupture D8.

Boeing vient d'acquérir Aurora Flight Sciences, une société spécialisée dans la recherche, la conception et la construction de plateformes non pilotées. Aurora Flight Sciences a notamment développé les GoldenEye, Orion et a plus récemment eut la responsabilité de l'étude préliminaire du XV-24 LightningStrike, un appareil à décollage et atterrissage verticaux (voir A&C n°2543).

Cette entreprise est mieux connue pour ses études se portant sur le D8 en partenariat avec le MIT (Massachusetts Institute of Technology) et le motoriste Pratt & Whitney le tout avec un apport financier de la Nasa. Le D8 est un avion de transport civil en rupture par rapport aux architectures actuelles, qui a recours à un fuselage de section oblongue, une intégration motrice spécifique et un empennage en TT, qui devrait permettre des économies de carburant à hauteur de 50 % par rapport aux appareils actuels et une réduction de bruit de 40 EPNdb par rapport à un Boeing 737-800. Le D8 devrait voir une maquette à l'échelle 1/2 voler en 2021.

Si Aurora Flight Sciences est devenue propriété de Boeing, la société de 550 salariés aux six centres de recherche et développement -dont un à Lucerne en Suisse- poursuivra ses travaux en conservant son mode opératoire indépendant, tout en bénéficiant des ressources de Boeing.