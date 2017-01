Boeing a livré 748 avions en 2016

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

De même, le ralentissement des ventes de gros-porteurs est aussi à relativiser après des années aussi exceptionnelles. En 2016, Boeing a enregistré 118 ventes nettes de gros-porteurs contre 180 en 2015. L'année 2014 avait été exceptionnelle avec 328 ventes avec les premières commandes enregistrées pour les 777-8 et 777-9.

Boeing aura finalement livré 748 avions en 2016. Un peu moins qu'en 2015 (762 appareils). En 2014, le constructeur avait livré 723 unités. Le recul enregistré s'explique essentiellement par la chute du nombre de 747-8 livrés : neuf en 2016 contre 18 en 2015. Les Boeing 767 et 737 accusent une légère baisse de régime puisque 490 Boeing 737 ont été livrés l'année dernière contre 495 en 2015 et 13 Boeing 767 contre 16 en 2015.

