Boeing 787 : le 25ème pour British Airways

British Airways vient de réceptionner son 25ème Boeing 787. Il s'agit d'un 787-8 qui va rejoindre les huit autres modèles de ce type en service dans la flotte de British Airways.

Et de 25 pour British Airways. La compagnie aérienne britannique vient en effet de réceptionner son 25ème Boeing 787. Il s'agit d'un Boeing 787-8 qui va rejoindre les huit autres exemplaires déjà en service dans la flotte de British Airways qui exploite également 16 Boeing 787-9, la version de plus grande capacité. British Airways est également client du Boeing 787-10 commandé ferme à 12 exemplaires et qui sont programmés pour arriver entre 2020 et 2023. L'année prochaine British Airways doit aussi réceptionner deux autres 787-9 et trois 787-8. Ces derniers sont aménagés dans une configuration cabine en trois classes : Affaires, Economie Premium et Economie traditionnelle. Plus grands, les 787-9 prennent également une Première classe.

British Airways exploite ses Boeing 787 sur 32 destinations dont 13 en Amérique du Nord : Nashville, New York/Newark, La Nouvelle Orléans, San José, Austin, Baltimore, Calgary, Montréal, Toronto, Boston, Atlanta, Los Angeles, Washington. Neuf en Asie : Séoul, Kuala Lumpur, Bombay, Delhi, Hyderabad, Chennai, Shanghai, Tokyo, Pékin). Cinq au Moyen-Orient : Abou Dhabi, Djeddah, Tel Aviv, Mascate, Le Caire). Les cinq dernières sont : Moscou, Rio de Janeiro, Madrid, Mexico et les Seychelles.