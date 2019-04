Boeing 737 MAX : le chinois CALC suspend sa commande

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le loueur chinois China Aircraft Leasing Group ( CALC ), filiale du consortium d'Etat China Everbright Group, a décidé de suspendre les paiements sur ses commandes de Boeing 737 MAX . En juin 2017, CALC avait commandé ferme un premier lot de 50 Boeing 737 MAX en juin 2017 avant de re-signer pour 25 exemplaires supplémentaires en décembre 2018 assortis de 25 options. CALC devait réceptionner son premier Boeing 737 MAX au cours du troisième trimestre 2019. "La commande a été suspendue et nous avons arrêté de payer les tranches contractuellement prévues", a indiqué Chen Shuang, président du conseil d'administration de CALC et directeur général du China Everbright Group, rapporte le South China Morning Post. La Chine a été le premier pays à décider d'immobiliser les Boeing 737 MAX suite à l'accident de l'appareil d'Ethiopian Airlines.

