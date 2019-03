Boeing 737 MAX : la FAA va devoir "évoluer"

Selon Reuters, l'actuel directeur de la FAA doit déclarer devant la commission sénatoriale que l'approche de son administration en termes de supervision doit évoluer".

Alors que Boeing réunit ce jour à Seattle pas moins de 200 membres de la communauté aéronautique, pilotes, régulateurs, dirigeants de compagnies aériennes pour leur donner les détails de son plan visant à remettre les Boeing 737 MAX en exploitation commerciale; le responsable de la FAA doit déclarer devant la commission sénatoriale du Commerce que le 737 MAX sera de nouveau autorisé à voler "seulement lorsque l'analyse des faits et des données techniques par la FAA indiquera que c'est approprié", indique l'agence Reuters qui a lu la version écrite de l'intervention du directeur de la FAA. Toujours selon cette version écrite, "Boeing a soumis pour la première fois le 21 janvier de cette année à la FAA une demande de certification de la mise à jour de son logiciel MCAS et que la FAA a testé cette amélioration du système de contrôle de vol du 737 MAX à la fois sur simulateur et sur l'avion".

Toujours selon Reuters, le directeur de la FAA "doit dire aux sénateurs que son agence ira là les faits nous mènent, dans l'intérêt de la sécurité". Il doit également souligner les défis auxquels la FAA est confrontée : "alors que le système aérospatial et ses composantes deviennent de plus en plus complexes, nous savons que notre approche en termes de supervision doit évoluer pour garantir que la FAA demeure le leader mondial dans la préservation de la sécurité aérienne".