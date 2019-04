Boeing 737 MAX : encore deux mois de travail sur le logiciel du MCAS

Boeing indique que le logiciel du système anti-décrochage MCAS nécessite du travail supplémentaire et que la nouvelle mouture ne se sera pas présentée à la FAA avant six semaines.

Comme prévu (cf. Air & Cosmos n° 2633), l'immobilisation des Boeing 737 MAX dans le monde et le gel des livraisons des appareils prendra encore deux bons mois, voire même plus. Boeing vient en effet d'annoncer que le logiciel du système anti-décrochage MCAS nécessitera du travail supplémentaire et que la nouvelle mouture ne sera pas présentée à la FAA avant six semaines. Cette annonce intervient après que la FAA ait demandé, après une première présentation par Boeing de corrections apportées au logiciel du MCAS, que le constructeur "doit s'assurer que les changements apportés répondent correctement aux problématiques en jeu. La FAA n'approuvera pas l'installation du logiciel tant qu'elle sera pas satisfaite". "Nous allons adopter une approche méthodique pour développer et tester la mise à jour pour assurer que nous prenons le temps nécessaire pour la mener à bien", avait alors indiqué Boeing.