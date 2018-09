Biman Bangladesh Airlines commande 3 Q400

Bombardier Avions Commerciaux et Biman Bangladesh Airlines ont annoncé le 10 septembre un accord pour l'acquisition de trois biturbopropulseurs Q400, avec le soutien de la Corporation commerciale canadienne (CCC). Au total, le montant de cette commande s'élève à 106 millions de dollars (91,7 millions d'euros).

"Nous sommes ravis d'ajouter ces avions Q400 à notre flotte. Actuellement, nous exploitons deux Q400 et nous pouvons affirmer sans hésitation que ces avions sont tout indiqués pour nos activités domestiques et régionales", déclare A.M Mosaddique Ahmed, patron de Biman Bangladesh Airlines. "Grâce à sa rentabilité, à son confort et à sa flexibilité d'exploitation exceptionnelle, l'avion Q400 nous permettra d'accroître notre service de haute fréquence à l'intérieur du Bangladesh et vers les pays voisins."

Biman Bangladesh Airlines dispose actuellement d'une flotte de deux Bombardier Q400 loués, quatre Boeing 737-800, deux Boeing 777-200ER loués chez Egyptair, quatre Boeing 777-300ER. Et elle a reçu en juin le premier de quatre Boeing 787-8 qu'elle a en commande.