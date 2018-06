Bientôt plus de mordant pour les Cougar et Caracal

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le programme de retrofit des Cougar a aussi bien avancé. Il reste quatre machines à moderniser. La mitrailleuse de 12,7 mm M3M devrait être qualifiée sur le Cougar d'ici la fin de l'année 2018. Elle est déjà qualifiée sur Caracal depuis 2017. Les parties fixes permettant de monter le M3M ont été instalées sur l'intégralité des Cougars et Caracal français annonce Airbus Helicopters. 18 kits mobiles doivent être livrés d'ici fin 2018.

Le canon de 20 mm en sabord SH-20 est désormais qualifié sur Caracal a annoncé Airbus Helicopters . 15 kits ont été livrés au premier semestre 2018 pour équiper les 18 appareils en services au sein de l'escadron "Pyrénées" de l'armée de l'Air et du 4e Régiment d'Hélicoptères des Forces Spéciales de l'armée de Terre. Airbus Helicopters a également travaillé sur les filtres d'entrée d'airs des appareils afin de protéger les moteurs mis à rude épreuve au Sahel ainsi que sur la protection des pare brises. Aujourd'hui toute la flotte a été "retrofittée".

Les hélicoptères de l'armée de l'Air et de l'armée de Terre vont prochainement gagner en mordant avec l'intégration de nouveaux armements.

Airbus Helicopters avance sur l'intégration du canon de 20 mm sur Caracal et des mitrailleuses de 12,7 mm sur Cougar et Caracal.

