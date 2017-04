Biarritz à l'heure anglaise cet été

A partir de 28 mai prochain, les dessertes vers Birmingham et Southampton seront de nouveau opérées par Flybe au départ de l'aéroport de Biarritz-Pays Basque. Les deux lignes seront opérées à raison de trois fréquences par semaine et seront exploitées jusqu'au 15 septembre 2017 pour la desserte de Birmingham et jusqu'au 3 octobre 2017 pour la ligne de Southampton.

Rappelons que la plateforme basque proposera aussi une fréquence hebdomadaire vers Londres Heathrow (du 30 avril au 24 septembre 2017) opérée par British Airways, deux vols par semaine vers Londres-Luton (du 27 mai au 2 septembre 2017) et jusqu'à sept vols par semaine vers Londres Gatwick (du 27 mai au 30 septembre 2017) seront opérés par Easyjet.