Beyond, Cheops et Vega C : trois actualités spatiales européennes majeures en 2019

Enfin, le vol inaugural du nouveau lanceur léger Vega C (dont le premier étage P120C sera commun avec les propulseurs d’appoint d’ Ariane 6 ), développé depuis 2015 sous la maîtrise d’œuvre de l’industriel italien Avio , devrait également intervenir en octobre.

Lors de la seconde partie de son séjour orbital, l’astronaute italien deviendra le troisième astronaute ESA commandant de l’ISS (et le premier italien), après le Belge Frank De Winne en 2009 (mission OasISS) et l’Allemand Alexander Gerst l’an dernier (mission Horizons).

Parmi les grands événements spatiaux européens de l’année figure en premier lieu le deuxième séjour de Luca Parmitano à bord de la Station spatiale internationale , à l’occasion de la mission de longue durée Beyond (Expeditions 60/61), qui doit démarrer le 6 juillet.

Mission Beyond.

En préambule à sa présentation, au lendemain de l’inquiétant rejet de la proposition de Theresa May concernant le Brexit , il a rappelé sa confiance dans le fait que le Royaume Uni resterait un Etat membre de l’ ESA , tout en avouant que « rien n’est vraiment clair » et que « nous nous posons plein de questions ».

