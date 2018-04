Berlin ILA 2018 : la famille de drones de Multirotor

Durant le salon aéronautique ILA, l'entreprise allemande Multirotor expose son offre drone. Dédiés à la surveillance et à l'inspection, ils répondent aux besoins d'acteurs variés.

Ce sont au total quatre systèmes que l'entreprise Multirotor présente sur ILA. Cependant en termes d'applications, les possibilités offertes par ces aéronefs sont beaucoup plus importantes. Multirotor répond ainsi aux besoins de trois domaines d'activités. D'une part, la société produit des drones pour des missions de surveillance. D'autre part, elle développe des aéronefs pour le domaine de l'inspection au sens large. Cela couvre ainsi l'inspection visant à détecter une anomalie sur une infrastructure (ex : éolienne), mais également l'inspection visant à produire des relevés et des modélisations.

Parmi sa gamme de drone, on trouve le surveillance-robot G4. D'une autonomie de 30 minutes, il peut emporter une charge utile de 2,3 grammes. Cet hexacoptère peut notamment mener des missions de surveillance au profit de la police, mais également d'inspection. Il peut venir examiner des structures variées ou encore appuyer les géomètres et chefs de projet dans le suivi de leurs chantiers, ou bien même les agriculteurs dans la gestion de leurs cultures.

Egalement adapté aux missions de surveillance, le drone Eagle G4 est un octocoptère facilement transportable car ses moteurs peuvent être détachés. D'une autonomie de 20 minutes, cet aéronef peut emporter une charge utile de 2,5 grammes.

Enfin le blackbird G4 est un quadrirotors pouvant mener des missions pour le suivi des chantiers et l'étude des sols. D'une autonomie de 45 minutes, ses différents capteurs lui permettent d'effectuer des relevés précis et par la suite de réaliser des cartographies et modélisations. Il vient appuyer les gestionnaires de chantiers et de sites miniers, ainsi que les géomètres, en pouvant quantifier les matières extraites, par exemple, ou encore en déterminant les volumes prélevés.

Outre ces trois aéronefs, Multirotor travaille également sur un prototype de drone, le Firebird. Pouvant répondre aux besoins des trois secteurs d'activités ciblés par l'entreprise, ce quadricoptère devrait pouvoir effectuer des missions pendant près d'une heure.

Si Multirotor est basé près de Berlin, l'entreprise dispose d'un large réseau de distributeurs. La société est installée dans plus de 20 pays à travers le monde.