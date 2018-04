Berlin ILA 2018 : A la découverte du drone Anka

A l'occasion du salon aéronautique de Berlin, Turkish Aeropsace Industries expose son drone Anka. Certifié « combat proven », il est d'ores et déjà utilisé par les forces armées turques et vise à séduire un marché plus large.

D'une envergure de plus de 17 mètres, le drone Anka est imposant. Ce n'est donc qu'une maquette qui est présentée sur le salon ILA. Adapté aux opérations militaires, ce drone MALE permet de mener des missions d'observation. Il peut également conduire des missions de recherche et sauvetage et de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR). Grâce aux multiples capteurs pouvant être installés sur la plateforme, il peut s'adapter aux différents environnements dans lequel il peut être amené à évoluer. L'Anka dispose également de la capacité de décoller et atterrir automatiquement.

Ce drone turc dispose d'une autonomie de 24 heures et peut évoluer dans un rayon de 200 km. Afin de lui permettre de continuer sa mission, même en cas d'anomalie, de nombreuses redondances ont été installées sur la plateforme (système de contrôle de vol, système de décollage et atterrissage automatique, liaison de données...).

Si le drone Anka a fait ses preuves dans l'armée turque il n'a pas été encore exporté. Il s'agit désormais d'un objectif pour Turkish Aerospace Industries.