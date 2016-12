Benelux : Mutualisation de la défense aérienne

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les Pays-Bas et la Belgique alignent actuellement un peu moins de 70 F-16 au sein de chacune de leur force aérienne. Les deux pays ont aussi mis en place un accord de rotation de leurs détachements participant à la coalition contre Daesh depuis la Jordanie. Ces accord permettent d'optimiser les moyens des deux états tout en réalisant des économies.

Cette mesure est le résultat d'un accord passé en mars 2015 entre les commandements des forces aériennes belges et néerlandaises et le Luxembourg. Les Pay-Bas seront les premiers à prendre l'alerte à partir du 1er janvier 2017 avec leurs F-16. La Belgique lui succédera dans quatre mois avec ses F-16. En cas de détection d'un aéronef suspect dans l'espace aérien d'un des trois signataires de l'accord, le pays chargé de la permanence fera décoller l'un de ses appareils sur alerte. Le commandement se fera, comme actuellement, depuis le "Combined Air Operations Centre" de l'OTAN à Uedem en Allemagne.

A partir du 1er janvier 2017 la Belgique, les Pays Bas et le Luxembourg vont mutualiser leur défense aérienne de temps de paix. Tous les quatre mois, à tour de rôle, la composante air belge et l'armée de l'air néerlandaise seront en charge de la police du ciel pour l'ensemble du Benelux.

