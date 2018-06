BelugaXL : Airbus joue la baleine

Le BelugaXL vient de sortir de l'atelier de peinture avec une livrée qui a été choisie par les employés d'Airbus au terme d'un vote auquel ont participé 20 000 personnes.

Le premier Airbus BelugaXL vient de sortir de l'atelier de peinture et sa livrée est un clin d'oeil à un cétacé sympathique, la baleine. Cette livrée faisait partie des six propositions soumises au vote des employés d'Airbus. Ils ont été 20 000 à participer au vote et 40 % d'entre eux se sont prononcés pour la livrée dévoilée ce jeudi 28 juin. Le premier des cinq Airbus BelugaXL va maintenant subir la traditionnelle série d'essais au sol avec en ligne de mire un premier vol programmé au cours de l'été 2018.

Développé sur la base de l'Airbus A330-200 Fret, le BelugaXL est plus long que ce dernier en raison d'une dérive retravaillée, avec des empennages horizontaux agrandis et assortis de deux dérives auxiliaires. L'avion est d'ailleurs plus haut de 2 m que le modèle de base. La longueur hors tout est de 63,1 m et l'envergure fait 44,84 m. Le BelugaXL est propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 700.