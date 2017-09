Bell : le premier V-280 est prêt

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Bell envisage plusieurs emplois pour son Valor qui pourrait être décliné en appareil de transport mais aussi d'attaque. Le V-280 est d'ailleur proposé à l'US Army pour remplacer à la fois les UH-60 Black Hawk et les AH-64 Apache.

Selon Bell, le V-280 aura un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 800 nautiques. La vitesse maximale du véhicule sera de 290 noeuds et il pourra emporter 14 personnes en plus des 4 membres d'équipage.

L'objectif de Bell est de proposer un concept moins couteux que le V-22. Contrairement à ce dernier, l'ensemble du bloc moteur n'est pas mobile. Seule la partie avant de la propulsion pivote en fonction de la phase de vol. Le projet avait été lancé en 2012 et le véhicule pourrait entrer en service à l'horizon 2025.

