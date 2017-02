Bell Helicopter ouvre son centre à Valence en Espagne

Bell Helicopter vient d'ouvrir son premier centre de formation en dehors des Etats-Unis. Ce nouveau centre est situé à l'aéroport de Valence en Espagne et permettra d'effectuer les formations initiales, des formations de type et de maintien des compétences dans un nouveau simulateur de Bell 429 produit par la société parente de Bell, TRU Simulation + Training.

Pour Bell, l'ouverture de cette nouveau centre d'entraînement a pour but de rapprocher la formation et le support au plus près de ses clients. C'est également la première aventure conjointe avec TRU, comme l'a souligné Glenn Isbell, vice-président du service et du soutien clientèle chez Bell Helicopter. « Nous essayons de nous rapprocher de la clientèle et de comprendre quels sont ses besoins, comment est-ce que nous pouvons ajouter une plus-value en fournissant une offre locale ».