Bell Helicopter livre ses trois premiers Bell 505 en Chine

Les trois premiers Bell 505 livrés en Chine seront utilisés pour des missions touristiques, médicales et agricoles respectivement.

Bell Helicopter a livré le 7 juin 2018 les trois premiers hélicoptères Bell 505 Jet Ranger X destinés au marché chinois. La cérémonie de livraison a eu lieu aux installations de Bell à Mirabel au Canada. Ces appareils sont les 3 premiers des 110 commandés en 2017 par Reignwood International Investment Group Company Ltd, exploitant de lancement et revendeur agréé exclusif du Bell 505 en Chine. Cette première livraison fait suite à la certification récente du Bell 505 par l’Administration de l’aviation civile de Chine.

