Bell, des livraisons en berne mais des commandes en plus

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Les livraisons chez Bell Helicopter ont chuté de plus d'un tiers au cours du quatrième trimestre 2016 (35 machines fin 2016 par rapport à 56 à la même période en 2015) mais les commandes se sont renforcées à la même époque.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.