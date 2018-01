Belgocontrol veut ouvrir son capital

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Mais l’année 2018 pourrait surtout être celle de l’ouverture du capital de Belgocontrol. Son CEO, Johan Decuyper, suggère ainsi l’entrée au capital des régions belges, par exemple à travers des organismes d’investissements publics. Une manière, pour le CEO, d’améliorer les relations avec les régions qui assurent la responsabilité des aéroports d’Anvers, Ostende, Liège et Charleroi. Les Régions pourraient aussi bénéficier d’un régime de dividendes garanties. La débat sera porté dans les prochaines semaines au Conseil d'administration de Belgocontrol et auprès de son ministre de tutelle.

Après plusieurs années difficiles, Belgocontrol, l’organisme de gestion du trafic aérien belge, est de nouveau bénéficiaire avec quelques 20 millions d’euros en 2017, soit environ le même niveau que l’année précédente. Un bon résultat dopé par l’augmentation du trafic (+6%) qui permet à la société d’investir à hauteur de 37 millions en 2017 et 33 millions en 2018. Au programme de 2018 est ainsi prévu l’achat d’un radar qui permet de détecter les drones qui permettra notamment de réduire la zone de protection autour des infrastructures aéroportuaires et ainsi de permettre davantage d’activité économique aux alentours des aéroports telles que les éoliennes par exemple.

