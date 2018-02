Belgium Engine Center signe un accord avec Pratt & Whitney

BEC et Pratt & Whitney ont signé un protocole d’entente (« Memorandum of Understanding », MoU) pour explorer de futurs partenariats en matière de maintenance sur les moteurs militaires de Pratt & Whitney, en réponse aux intérêts essentiels de sécurité tels que définis par le gouvernement belge.

L’accroissement des opportunités de partenariat entre BEC et Pratt & Whitney doit être analysé à la lumière de la future décision du gouvernement belge concernant le remplacement de ses 54 F-16 qui arrivent en fin de vie. Pratt & Whitney fournit en effet le moteur du F-35 qui est un des candidats au marché belge.

Ce MoU permettra également de renforcer la collaboration entre Pratt & Whitney et AIM Norway, la société mère de BEC. AIM Norway a été choisi par le F-35 Joint Program Office (JPO) en tant que dépôt régional pour le moteur F135, qui opère sur l’avion F-35.

Cet accord entre P&W et BEC fait partie de toute une série d'accords signés ces derniers jour entre la F-35 Team et l'industrie aéronautique belge en vue de renforcer la coopération avec l'industrie belge et marquer des points auprès des décideurs belges.