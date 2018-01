Belgique : Retrait du service d'un premier C-130H

La composante air de la Belgique a retiré du service un premier avion de transport C-130H Hercules. Il devrait être remplacé par un A400M d'ici 2020.

Le C-130 immatriculé CH-08 a été retiré du service le 27 décembre 2017 a annoncé hier la 15e escadre de transport via Twitter. L'appareil était entré en service en 1973 et avait cumulé plus de 22 219 heures de vol. Le reste de la flotte sera progressivement retiré du service.

En 1972, la Belgique avait commandé douze Hercules de Lockheed Martin, rappelle l'agence de presse Belga. Un appareil avait été perdu en 1996 suite à un crash (CH-06) et un autre suite à un incendie d'un hangar de la société Sabena Technics en 2006 (CH-02). En 2009, un appareil d'occasion avait été acheté et porté au même standard que le reste de la flotte.

Pour remplacer ses Hercules, la Belgique a commandé sept A400M. Mais la livraison du premier appareil se fait attendre. Cet avion pourrait finalement être livré en 2020. Le Luxembourg a aussi commandé un A400M.