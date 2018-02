Belgique : Les Etats-Unis et le Royaume-Uni déposent leurs offres

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Selon l'agence de presse Belga, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont déposé, le 14 février 2018, leurs offres chiffrées définitives à l'appel d'offre publié par la Belgique pour remplacer les F-16 de la composante Air.

Comme attendu les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont déposé leurs offres chiffrées définitives pour le programme belge de remplacement des chasseurs F-16.

