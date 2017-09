Baromètre Air Charter Service : Singapour et Luxembourg plébiscités

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour l'activité cargo, c'est donc l'aéroport de Luxembourg-Findel qui est cité comme le meilleur aéroport toutes catégories confondues (28%), avec également une première place concernant le niveau de qualité des infrastructures (23%). Il est ex-aequo avec Paris-Vatry pour le service de handling (19%). Ce dernier se distingue aussi pour son accessibilité (23%) et la disponibilité de ses équipes (19%).

39% des professionnels "transport passagers" ont classé Changi comme le meilleur aéroport au monde, toutes catégories confondues. Concernant la qualité de restauration (31%) et l'option business lounge, c'est l'aéroport international de Dubaï qui arrive en tête des réponses. L'aéroport jugé le plus accessible par rapport à la ville qu'il dessert est celui de Hong Kong (27%). Côté français, Roissy CDG se classe en deuxième position dans le classement des meilleurs aéroports toutes catégories (20%).

L'étude a été effectuée, pour les aéroports passagers et cargo selon plusieurs critères, notamment la restauration, la qualité des business lounges, l'accessibilité par rapport à la ville qu'il dessert mais aussi la qualité des infrastructures et le service handling pour les aéroports cargo.

Les aéroports de Singapour-Changi et Luxembourg-Findel sont les deux grands gagnants du baromètre sur la perception de la qualité des aéroports par ses clients que le courtier aérien Air Charter Service vient de publier.

C'est la première fois que le courtier aérien réalise cette étude pour connaître l'avis de ses clients, concernant la qualité des aéroports pour l'activité cargo et passagers.

