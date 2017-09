Barkhane : crash d'un Mirage 2000N

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes du crash. Celui-ci a d'ailleurs été à l'origine d'un incendie sur le camp militaire, lequel fût rapidement maîtrisé par les pompiers de l'armée de l'air. Aucune victime n'a été signalée.

Le Mirage 2000N de l'escadrille 2/4 "La Fayette" s'est crashé peu après le décollage à N'Djamena . Le pilote et le navigateur officier système d'armes, ayant détecté la panne, ont pu s'éjecter. L'incident a eu lieu alors que l'avion de chasse devait participer à une mission de convoyage.

