Barfield renforce son partenariat avec Tame

Barfield, filiale d'AFI KLM E&M en Amérique a signé un accord pluriannuel de maintenance équipements avec la compagnie équatorienne Tame. Ce contrat forfaitaire porte sur la flotte Airbus A330 de Tame.



L'accord renforce également le partenariat à long terme entre Barfield et Tame avec le soutien d'AFI KLM E&M. Ce contrat de réparation bénéficie de l'expertise ingénierie de haut niveau mise en œuvre pour augmenter la durée de vie en vol des équipement.

Tame est une compagnie aérienne fondée en 1962, dont le siège social se trouve à Quito, dans la province de Pichincha, avec pour hub principal l'aéroport international Mariscal Sucre.

La compagnie a été créée par l'armée de l'air équatorienne. En 2011, elle est devenue une entité commerciale et offre maintenant des vols intérieurs, internationaux et charters. Tame dispose d'une flotte de 10 appareils Airbus A319, A320 et A330.