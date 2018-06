Bamboo Airways signe pour 20 Boeing 787-9

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Bamboo Airways est une nouvelle illustration de la dynamique du transport aérien au Vietnam qui compte déjà deux acteurs majeurs : Vietnam Airlines et VietJet. Filiale à 100 % du groupe FLC qui est dans le BTP, l'immobilier, l'agriculture; Bamboo Airways a décidé de jouer la carte du Boeing 787-9 en s'engageant sur 20 exemplaires. Les avances sur commande ont été versées à la mi-juin, précise Boeing . Une précision qui n'est pas traditionnelle dans un communiqué de presse. Bamboo Airways veut commencer ses premiers vols dès l'année prochaine au moyen des premiers des 24 Airbus A321neo sur lesquels le transporteur s'est engagé en mars dernier. Les Airbus seront utilisés sur le réseau interne dans un premier temps. Les Boeing 787-9 , attendus à compter d'avril 2020, sont destinés au futur réseau international qui se bâtira d'abord avec l'Asie du Nord-Est (Chine, Corée du Sud, Japon). Mais à terme, l'Europe et les Etats-Unis sont clairement dans la ligne de mire.

