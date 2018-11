La compagnie vietnamienne Bamboo Airways a reçu sa licence d'exploitation du Ministère des transports vietnamien, ce qui devrait permettre au transporteur de débuter très prochainement ses activités.

La compagnie est la propriété du conglomérat local FLC Group et se se présente comme un transporteur "hybride" combinant les modèles traditionnel et low cost. Bamboo Airways devrait ouvrir des lignes vers la Chine, Hong Kong, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, Singapour, Taiwan et la Thaïlande. La compagnie devrait aussi desservir des destinations domestiques et à long terme des liaisons vers l'Europe et les Etats-Unis. FLC Group et Bamboo Airways ont signé en mars un protocole d'accord pour une commande de 24 Airbus A321neo pour ses liaisons régionales et domestiques (avec des options pour 24 appareils supplémentaires en version LR) et en juin, une autre commande de 20 Boeing 787-9 Dreamliner pour les liaisons moyen et long-courrier, dont la livraison est attendue à partir d'avril 2020.