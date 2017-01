Baltic Air Policing: fin de mission pour les 4 Mirage 2000-5

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour l'armée de l'air, il s'agit du sixième engagement depuis 2004. L’armée de l’air française demeure engagée sur d'autres fronts : 14 Rafale sont déployés au Levant et 7 Mirage 2000 au Sahel.

L’armée de l’air avait engagé près de 100 militaires pour cette mission de permanence opérationnelle. Le bilan de cette opération : 23 décollages sur alerte et 140 décollages pour entrainement, totalisant de près de 500 heures de vol pour le détachement français.

Pendant 4 mois, 24 heures sur 24, les quatre Mirage 2000-5 français déployés ont assuré la police du ciel de l’OTAN dans les pays Baltes, depuis la base aérienne de Šiauliai. Depuis 2004, cette mission est assurée à tour de rôle par les pays membres de l’OTAN et vise à garantir l’intégrité de l’espace aérien de ces trois États, notemment contre les incursions aériennes russes.

