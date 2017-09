Bahreïn : Vers une flotte de 40 F-16V

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le programme de modernisation pour le Bahreïn prévoit le transfert de 23 moteurs F-110-GE-129, de 23 radars APG-83 AESA mais aussi de 25 nacelles de désignation AN/AAQ-33 SNIPER, de missiles AIM-9X, de missiles anti radiation AGM-88 HARM et d'autres munitions.

Le radar est accompagné d'un nouveau système du traitement des signaux, rendu indispensable selon Lockheed Martin en raison de la quantité d'informations acquises. Le F-16V est également doté d'une nouvelle avionique, le cockpit a été doté d'un écran central (6x8 pouces) présentant une vision synthétisée de la situation tactique en combinant les données acquises par le Radar et la nacelle de désignation. Lockheed Martin explique que ces nouveaux systèmes sont là pour aider le pilote a gérer le flux d'informations et à se concentrer sur sa mission.

Le F-16V, surnommé Viper, est équipé d'un nouveau radar a balayage électronique, l'APG 83 SABR (Scalable Agile Beam Radar) de Northrop Grumman. Lequel est capable de suivre 20 pistes en mode air-air dont 6 pistes prioritaires avec une précision accrue. Le SABR a aussi des performances améliorées en mode air-sol. Il peut effectuer une cartographie haute résolution sur une large zone, détecter des cibles immobiles et dispose d'un système d'indication des cibles en mouvement.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.