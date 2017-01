BAE modernise les HUD des F-22

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

BAE Systems précise qu'il aura recours sa technologie DLE (Digital Light Engine) pour mettre en œuvre une solution HUD qui s'intègrera parfaitement dans l'encombrement HUD existant du F-22. Le package DLE est compatible avec l'interface existante indique le communiqué de BAE, « la technologie numérique offre une fiabilité et des performances accrues ».

BAE Systems a été retenu par Lockheed Martin pour moderniser l'écran tête haute (HUD : Head Up Diplay) des F-22 Raptor en service dans l'US Air Force. L'entreprise américano-britannique va remplacer le système HUD existant par une version entièrement numérique.

