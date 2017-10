Babcock, premier client du Health Monitoring de Safran Helicopter Engines

Safran a lancé au salon Helitech International son nouveau service Health Monitoring pour moteurs d’hélicoptère. Babcock Mission Critical Services Onshore Ltd. en est le client de lancement.

Safran a lancé au salon Helitech International son nouveau service Health Monitoring pour moteurs d’hélicoptère. En adoptant ce système, Babcock Mission Critical Services Onshore Ltd. devient ainsi client de lancement.

Ce nouveau service permettra aux clients de limiter les événements non programmés à travers le suivi des paramètres de santé de leurs moteurs. La durée de vie du moteur est ainsi optimisée, grâce à des analyses prédictives basées sur la détection de signaux faibles.



Babcock MCS Ltd est le premier opérateur à utiliser ce service, sur sa flotte de H135 motorisée avec des Arrius 2B2. Deux options sont disponibles pour le service Health Monitoring de Safran Helicopter Engines, Essential et Premium. Avec l'offre Essential, Safran met à disposition des clients une plateforme en ligne qui leur permet de collecter et d’analyser eux-mêmes leurs données.

Avec l’offre Premium, les clients reçoivent des recommandations de maintenance de la part des équipes d’experts Safran, personnalisées en fonction de leur flotte et de leurs missions.



Ces recommandations de maintenance sont disponibles en ligne à partir d’un ordinateur, téléphone ou tablette, sur le portail client de Safran Helicopter Engines. La majorité des paramètres moteurs sont récoltés en temps réel au moyen de boitiers électroniques, conçus par les partenaires de Safran.