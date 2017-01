Babcock et Pilatus remportent le programme FOMEDEC

Bien qu'à ce jour, aucune confirmation officielle n'ait été encore communiquée par le Ministère de la Défense français, le programme FOMEDEC (Formation modernisée et entraînement différencié des équipages de chasse) a été attribué fin décembre. C'est en tout cas ce que que révèle un communiqué de l'avionneur suisse Pilatus, qui a annoncé avoir remporté un marché pour fournir 17 avions d'entrainement légers PC-21 à l'armée de l'air française. Pilatus intervient en tant que sous-traitant de l'industriel britannique Babcock Mission Critical Services France (BMCSF), qui remporte donc le programme FOMEDEC, contre le français DCI (Défense Conseil International).

Voici ce que disait le Général Lanata, chef d'état major de l'armée de l'air, sur Fomedec, dans nos pages (Air & Cosmos N°2527) : « Plus qu'une modernisation du système de formation des pilotes de chasse, le programme Fomedec est un projet clé de l'actuelle LPM, innovant et vertueux, au profit des capacités opérationnelles de l'armée de l'Air. Il permettra à la fois l'atteinte du format de notre aviation de chasse, la mise en place d'une préparation opérationnelle adaptée et la garantie des équilibres budgétaires de la LPM. »

