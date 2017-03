1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Azur Drones souligne que son offre est "déployable en quelques minutes, en milieu urbain, rural et maritime" et qu'elle s'adapte à "tous les besoins en matière de sécurité : reconnaissance, détection, surveillance, levée de doutes, rondes,...). Avec un niveau de périmètre de sécurité réhaussé : tracking d'un individu, lecture de plaque d'immatriculation, transmission d'alertes en temps réel...

Selon le type de mission, différents drones sont mis à disposition : drone à voilure fixe, avec caméras intégrées pour des vols linéaires de longue durée sur des surfaces larges, drone captif relié au sol par un câble d'alimentation avec boule optronque embarquée sous drone pour des vols longue durée (plus de 8 heures) ou microdrone à voilure tournante avec caméras intégrées dans le drone pour des actions ponctuelles et rapides.

Azur Drones se lance dans la vidéoprotection et profite des Cannes Security Meetings, salon dédié à la sécurité, pour dévoiler son offre dans ce domaine. Baptisée Drones'Guard, cette offre est portée par des experts du renseignement militaire, tous détenteurs d'autorisations délivrées par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour exercer ces missions de vidéoprotection.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Ingénieur études et développement spécialité procédé énergie (H/F)

Ingénieur(e) Développement Logiciel et Mesures pour Bancs de Tests - H/F

Software Specification and Verification Engineer (SVE) on a Galileo Mission System Element - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.