Azul signe un contrat de services avec Safran Nacelles

Safran Nacelles est présent à la conférence et au salon MRO Americas, sur le stand Safran n° 2617 du 9 au 11 avril au Georgia World Congress Center à Atlanta.

L’offre de services NacelleLifeTM propose aux opérateurs des services de maintenance qui s'adaptent à leurs exigences les plus spécifiques à chaque étape importante de la vie de leurs flottes, depuis la préparation de l’entrée en service, en passant par les grandes visites d’entretien, jusqu’au retrait ou remise en opération des avions.

Grâce à ce contrat à long terme, Azul aura accès au stock mondial des inverseurs de poussée Trent 700 de Safran Nacelles. La compagnie aérienne brésilienne bénéficiera aussi de solutions de maintenance, réparation et révisions (MRO) garanties par le fabricant d’équipements aéronautiques sur ses sites de réparation.

Safran Nacelles a signé le 9 avril un contrat couvrant la maintenance et l'approvisionnement de pièces de rechange des inverseurs de poussée des moteurs Rolls-Royce Trent 700 qui équipent la flotte d'Airbus A330 de la compagnie aérienne Azul.

