Azul reprend 21 Embraer E195-E2

La compagnie aérienne brésilienne transforme en commande ferme sa lettre d'intention signée au dernier Salon de Farnborough et portant sur 21 Embraer E195-E2.

La compagnie aérienne brésilienne Azul a désormais pas moins de 51 Embraer E195-E2 en commande. A un premier contrat passé en 2015 auprès d'Embraer et portant sur 30 exemplaires, Azul vient de transformer en commande ferme une lettre d'intention signée au dernier Salon de Farnborough et portant sur 21 Embraer E195-E2 supplémentaires. Compagnie de lancement de cet appareil propulsé par des moteurs Pratt & Whitney PW1923G, Azul doit réceptionner son premier E195-E2 en 2019. Un contrat qui permet à l'E195-E2 de frôler les 100 ventes fermes puisqu'au 31 octobre 2018, l'avion totalisait 73 ventes ventes fermes et 57 options.