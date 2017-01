Azul choisit Thales pour ses Airbus A320neo

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Thales fournit le système de gestion de vol (FMS) et le système de surveillance T3CAS. Le contrat inclut également un système de transpondeur de dernière génération compatible avec la technologie ADS-B. Thales fournira aussi une radiobalise de repérage de détresse.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.