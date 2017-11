Avolon confirme ses 75 Boeing 737 MAX

Le loueur basé en Irlande mais filiale du chinois Bohai Capital confirme sa commande de 75 Boeing 737 MAX annoncée au dernier Salon du Bourget.

Avolon, filiale depuis 2015 du chinois Bohai Capital, a transformé en contrat ferme le protocole d'accord annoncé au dernier Salon du Bourget et portant sur 75 Boeing 737 MAX dont 20 Boeing 737 MAX 10. S'ajoutent des options sur 20 Boeing 737 MAX 8 supplémentaires. La valeur du contrat est de plus de 8 Md$, prix catalogue et hors options. Les autres gros clients du Boeing 737 MAX 10 : United Airlines (100 exemplaires), Lion Air (50), SpiceJet (40), Gecas (20), ACG (20), TUI Group (18). Suivent CALC, AerCap et Copa Airlines avec 15 exemplaires chacun.