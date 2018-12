Avolon confirme ses 100 Airbus A320neo et A321neo

Le client mystérieux qui avait commandé 100 Airbus A320neo lors du dernier salon de Farnborough est le loueur irlandais Avolon désormais sous contrôle de capitaux chinois. Un autre loueur doit confirmer 80 Airbus A320neo.

Le loueur Avolon vient de se dévoiler. Il est le client mystérieux qui avait passé une commande pour 100 appareils de la famille Airbus A320neo lors du dernier Salon de Farnborough. D'un montant de 11,5 Md$, prix catalogue, la commande se décompose en 75 Airbus A320neo et 25 A321neo. Le calendrier des livraisons n'est pas précisé et le choix de la motorisation, non plus. Deux moteurs sont proposés sur la famille Airbus A320neo : le Pratt & Whitney PW1100G et le CFM Leap. Ce nouvel achat porte à 284 le nombre d'avions Airbus commandés par Avolon qui en a déjà réceptionné 26 exemplaires. Avolon est aussi client de l'Airbus A350XWB et l'A330neo. Un autre client mystère doit encore se dévoiler et confirmer d'ici à la fin de cette année : celui a qui a signé un protocole d'accord pour 80 Airbus A320neo toujours lors du dernier salon de Farnborough.