Avianca Brasil négocie avec le fonds Elliott Management Corp

Avianca Brasil s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites au mois de décembre. Le 18 janvier, elle a trouvé un accord avec le loueur GECAS , pour pouvoir continuer à opérer 10 Airbus A320 loués , ce qui correspond à environ 20% de la flotte d'Avianca Brasil. La compagnie, qui a débuté ses opérations sous ce nom en 2010, opère normalement une flotte de 36 Airbus (5 Airbus A318, 4 Airbus A319, 33 Airbus A320 et 4 Airbus A330). Créée en 1998, sous le nom d'OceanAir, elle a été rachetée par le conglomérat brésilien Synergy Group, l'actionnaire principal de AviancaTaca (groupe aérien né de la fusion de la compagnie colombienne Avianca et de huit autres compagnies aériennes régionales sud-américaines). L'ensemble a intégré Star Alliance en 2012. Néanmoins, même depuis son rachat en 2010, Avianca Brasil, bien que filiale d'AviancaTaca, a continué à fonctionner indépendemment du reste du groupe.

La compagnie brésilienne s'est placée sous placée sous la protection de la loi sur les faillites en décembre suite à des paiements réclamés par des loueurs d'avion, et cherche de l'argent frais pour se relancer.

