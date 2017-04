Avianca Brasil lance de Sao Paulo des vols directs vers le USA et le Chili

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Miami est la première destination qui sera lancée le 23 juin 2017. En juillet, la compagnie brésilienne lancera une nouvelle desserte reliant Sao Paulo à Santiago du Chili. Les nouveaux appareils sont configurés en bi classe : 32 sièges de classe affaires (en 1-2-1) et 206 en classe économie (en 2-4-2).

Le transporteur Avianca Brasil vient de recevoir son premier Airbus A330-200. La compagnie aérienne recevra deux avions similaires supplémentaires dans les prochaines semaines, et sera ainsi en mesure de lancer ses vols long-courriers au départ de Sao Paulo vers Miami (Etats-Unis).

