Avec le Tchad, Ethiopian Airlines poursuit ses partenariats

Ethiopian Airlines veut s'imposer comme LE transporteur africain incontournable. Une semaine juste après avoir annoncé la mise en place d'un partenariat avec la Zambie, pour relancer la compagnie nationale Zambia Airways, la compagnie d'Addis Abeba a finalisé une participation dans le lancement d'une seconde compagnie nationale, au Tchad.

Le nouveau transporteur, qui n'a encore officiellement pas de nom, devrait être lancé en octobre après qu'un accord sur la création d'une co-entreprise ait été finalisé. Le gouvernement tchadien contrôlera 51% de la nouvelle compagnie, et Ethiopian Airlines, 49%. "Le nouveau transporteur national tchadien exploitera un hub efficace en Afrique centrale, proposant une connectivité aérienne intérieure, régionale et internationale vers des destinations majeures au Moyen-Orient, en Europe et en Asie", précise le directeur général d'Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam.

Ethiopian Airlines est dans un plan de développement fondé sur une stratégie multihub baptisé "Ethiopian's Vision 2025". La compagnie dispose actuellement d'une flotte de 108 appareils (notamment Airbus A350, Boeing 787 et Boeing 777-300ER) vers une centaine de destinations intérieures, régionales et internationales.