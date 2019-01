Avation reprend huit ATR 72-600

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le loueur Avation basé à Singapour a désormais commandé plus de 40 ATR 72 auprès d' ATR . La société de leasing vient en effet de transformer en commandes fermes huit options sur des ATR 72-600 qu'elle avait prises lors de précédents contrats. Lors de l'édition 2016 du Singapore Airshow, Avation avait commandé cinq ATR 72-600 supplémentaires, portant alors à 35 le nombre total d'achats fermes d'ATR 72 depuis son premier achat d' ATR en 2011.

