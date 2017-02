Autriche : Action en fraude contre Airbus

Le ministère autrichien de la Défense vient de déposer une plainte pénale auprès du parquet de Vienne contre Airbus et Eurofighter GmbH, accusés de fraudes et corruptions lors de l'achat de Typhoon en 2003. L’Autriche reproche à Airbus d'avoir menti tant sur le véritable prix d'achat que sur les capacités des appareils. Cette action en justice n'est pas une réelle surprise, tant les soupçons de corruption entourant ce contrat sont récurants depuis des années.

Se basant sur les conclusions d'une commission d'enquête, Hans Peter Doskozil, ministre fédéral de la Défense est clair : « le rapport que j'ai reçu indique clairement que sans ces actions frauduleuses d'Airbus GmbH et d'Eurofighter GmbH, la République d'Autriche n'aurait pas acheté l'Eurofighter en 2003. Je demande aujourd'hui une indemnisation pour les dommages infligés aux contribuables autrichiens. »



L'Autriche demande des dommages et intérêts au minimum de 183,4 millions d'euros et pouvant s'élever à plus d'1 milliard d'euros.

"Nous ne savons pas sur quelles constatations est basée" la décision du gouvernement autrichien, a réagi Airbus.

Airbus fait aussi l’objet depuis des années d’une enquête du parquet de Munich pour corruption.



Vienne qui initialement souhaitait 24 appareils, a finalement signé pour 18 avions, cible qui a été finalement ramené à 15 Typhoon.