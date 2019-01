Austrian va investir 200 millions d'euros pour la flotte d'Airbus

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'exploitant actuel de l'aéroport de Vienne, affectés par les dépôts de bilan récents d'Air Berlin et de Niki ont lancé des mesures incitatives pour attirer les compagnies à bas coûts. LEVEL a ainsi ouvert des lignes moyen-courrier au départ de la capitale autrichienne, ainsi que Vueling (autre filiale du groupe IAG), Ryanair, easyJet et Eurowings.

Austrian Airlines , filiale du groupe Lufthansa , a annoncé jeudi 17 janvier sa volonté d'investir 200 millions d'euros pour développer sa flotte d' Airbus pour mieux concurrencer la recrudescence des transporteurs à bas coûts. Austrian veut faire passer sa flotte de 36 Airbus (7 Airbus A319 , 23 Airbus A320 et 6 Airbus A321 ) à 46 appareils. Parallèlement, la compagnie autrichienne devrait sortir de flotte ses 18 Bombardier Q400 d'ici 2021.

