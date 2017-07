Austrian Airlines propose une visite virtuelle dès la réservation

Depuis le 1er juillet, la compagnie autrichienne propose le service "MyPanorama", accessible sur son site internet, qui permet une visite à 360° de ses cabines.

C'est une première mondiale. Depuis le 1er juillet, la compagnie autrichienne Austrian Airlines a lancé un nouveau service de visite virtuelle 360° MyPanorama, accessible sur son site internet et qui peut ainsi être intégré au processus de réservation. Les passagers peuvent non seulement découvrir l'ensemble des cabines du transporteur aérien mais aussi, au fur et à mesure de la visite, lire les informations complémentaires sur les services additionnels proposés par la compagnie : offre de restauration, presse électronique, shopping à bord, réservation de sièges, réservation de sièges particuliers comme ceux aux abords des issues de secours (avec plus d'espace), services dédiés aux enfants etc...

Cette nouvelle fonctionnalité vient compléter la gamme de services digitaux sur lesquels le groupe Lufthansa s'est engagé pour l'ensemble de ses compagnies, avec à la clé un investissement de 500 millions d'euros prévus d'ici à 2020.