Austrian Airlines lance une nouvelle Premium Economy

La nouvelle cabine sera progressivement installée sur l'ensemble des vols long courrier de la compagnie autrichienne d'ici à mars 2018.

Austrian Airlines se met à son tour à la classe intermédiaire. La compagnie autrichienne vient ainsi de lancer un nouvelle classe Premium Economy qui sera disponible à bord de ses appareils long-courrier à compter du printemps 2018.

La cabine présente un siège inclinable à 40 degrés, un pitch (espace entre chaque rangée) de 97 cm, et un repose pied supplémentaire. L'ensemble du siège est ergonomique, avec un repose-tête ajustable et des coussins dorsaux. Enfin, l'accoudoir central, plus large, est équipé d'une tablette rétractable. Le siège est conçu par la société ZIM.

La nouvelle Premium Economy permet aussi aux passagers d'enregistrer jusqu'à 2 bagages de 23 kilos et de réserver leurs sièges avant le voyage. Pour profiter des IFE, les passagers disposent d'écrans tactiles de 12 pouces et de télécommandes individuelles.

Au printemps 2018, la nouvelle classe Premium Economy sera installée sur l'ensemble des onze appareils long-courriers d'Austrian Airlines, soit cinq Boeing 777 et six Boeing 767. Le sixième Boeing 777, qui rejoindra la flotte d'Austrian en mai 2018, sera également équipé. La cabine Premium Economy constituera un espace à part entière, avec une configuration de 18 à 24 sièges selon les appareils.